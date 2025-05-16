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Mirakl
Valve опровергла слухи об утечке данных 89 миллионов аккаунтов Steam
Компания признала утечку старых SMS-кодов, но заявила, что никакие личные данные, пароли или платёжные реквизиты не пострадали. Valve рекомендует переходить на мобильный аутентификатор.

Valve прокомментировала распространившиеся на этой неделе сообщения об утечке данных, якобы затронувшей более 89 миллионов аккаунтов Steam. В блоге сообщества Steam компания заявила, что действительно произошла утечка, но подчеркнула: она не касается пользовательских учётных записей, паролей или платёжной информации. По словам представителей Valve, опубликованные данные представляют собой устаревшие SMS-сообщения, которые ранее использовались в рамках двухфакторной аутентификации.

Компания объяснила, что эти сообщения не содержат информации о связи между номерами телефонов и конкретными аккаунтами Steam. Также они не дают доступа к действующим кодам подтверждения, поскольку каждый из них активен всего несколько минут. Расследование инцидента продолжается, однако пользователям не нужно срочно менять пароли или номера телефонов.

Несмотря на это, Valve напомнила, что использование SMS-аутентификации — это устаревшая и менее защищённая практика. Пользователям рекомендуется перейти на мобильный аутентификатор Steam Guard, который обеспечивает более высокий уровень безопасности и удобен в использовании, например, для входа на Steam Deck с помощью QR-кода.

Для проверки состояния безопасности своей учётной записи пользователи могут воспользоваться страницей авторизованных устройств. Там же доступна возможность удалить все сохранённые сессии одним кликом, если есть сомнения в безопасности. Хотя текущая ситуация не представляет серьёзной угрозы, это хороший повод обновить настройки защиты.

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#новости #steam #игровая индустрия
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Повелитель драных котов
17:09
Ага.только вот жалоба на тебя за клевету.я сделал еще три прогона и снова у меня результат почти такой.не забывай .у меня проц на 4700 работает а карта на 2780
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
cibershot
17:08
Термопрокладки поменяй сразу, даю сотку под радиаторами уже лужи
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
VRoman
17:04
Он не был произведён Интелом. Статья только о процессорах Интел
ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
VRoman
17:04
И чем он отличался от 2600К? На 10 Вт меньше потребление? А ещё чем?
ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
Повелитель драных котов
17:03
у тебя в голове вылеты.у меня все время работает на 2780.если ты насток безграмотен то зайди в ветку по картам.вот твой огрызок ни может ничего .все хватит.ты убог и смешон .сделал все прогоны и он сн...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bасиль Вакаров
17:03
да норм проц у тебя. все тянет. вижу еще есть люди в здравом уме кого маркетинг не поглотил с писями 4 материнками, и писями 5 нвме. и 23543 линий на видеокарте.
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
Bernigan
17:02
Не работает она выше 2600, будут вылеты, неспособны эти чипы на это, всё вали нафиг со своим бредом, позоришься ты накидывая неадекватные результаты которых нигде в инете больше нет, свали на
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
17:01
ты издеваешься что ли е мое.все отвали.предел ток у тебя в голове.у меня и 2800 идет е мое.охлад у меня отличный.даже больше не хочу твои посты пакостные комментить .слов нет .все видели как ты опозор...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Cowboy Huggies
17:00
Атлона хп 2500+ на ядре бартон не увидел, который легко превращался в 3200+
ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
Bасиль Вакаров
16:59
чел оставь эти "мощнее" школоте которым любят кичится у кого длинее. ты еще и походу в памперсах ходиш. ни фига нету НИКАКОЙ разницы. что у меня на кало3д кеше было 80 фпс в 2к. что на проце за 2к руб...
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
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