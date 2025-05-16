Компания признала утечку старых SMS-кодов, но заявила, что никакие личные данные, пароли или платёжные реквизиты не пострадали. Valve рекомендует переходить на мобильный аутентификатор.

Valve прокомментировала распространившиеся на этой неделе сообщения об утечке данных, якобы затронувшей более 89 миллионов аккаунтов Steam. В блоге сообщества Steam компания заявила, что действительно произошла утечка, но подчеркнула: она не касается пользовательских учётных записей, паролей или платёжной информации. По словам представителей Valve, опубликованные данные представляют собой устаревшие SMS-сообщения, которые ранее использовались в рамках двухфакторной аутентификации.

Компания объяснила, что эти сообщения не содержат информации о связи между номерами телефонов и конкретными аккаунтами Steam. Также они не дают доступа к действующим кодам подтверждения, поскольку каждый из них активен всего несколько минут. Расследование инцидента продолжается, однако пользователям не нужно срочно менять пароли или номера телефонов.

Несмотря на это, Valve напомнила, что использование SMS-аутентификации — это устаревшая и менее защищённая практика. Пользователям рекомендуется перейти на мобильный аутентификатор Steam Guard, который обеспечивает более высокий уровень безопасности и удобен в использовании, например, для входа на Steam Deck с помощью QR-кода.

Для проверки состояния безопасности своей учётной записи пользователи могут воспользоваться страницей авторизованных устройств. Там же доступна возможность удалить все сохранённые сессии одним кликом, если есть сомнения в безопасности. Хотя текущая ситуация не представляет серьёзной угрозы, это хороший повод обновить настройки защиты.