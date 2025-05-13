«Росатом» начал изготовление оборудования для атомной станции малой мощности в Узбекистане: отлили первый стальной слиток для установки РИТМ-200Н. Строительство стартует в 2026 году.

В Санкт-Петербурге сделали первый шаг к созданию атомной станции малой мощности (АСММ) в Узбекистане. На заводе «АЭМ-Спецсталь» отлили 205-тонную заготовку из легированной стали — в будущем она станет частью фланца корпуса реакторной установки РИТМ-200Н. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом».

Металлургический слиток откроет производственную цепочку, которая завершится монтажом полноценного реактора. Все шесть энергоблоков для проекта будут изготовлены в России, используя наработки, ранее применявшиеся в атомных ледоколах. Оборудование пройдёт механообработку и сборку на предприятиях машиностроительного дивизиона Росатома, а затем будет поставлено в Узбекистан.

Этот проект станет первым опытом для России по строительству АСММ за рубежом. План станции уже утверждён, а официальное разрешение на строительство ожидается в начале 2026 года. Узбекистан — один из ключевых партнёров «Росатома» в регионе, и запуск проекта рассматривается как задел на будущее масштабное сотрудничество в области мирного атома.

Компактные атомные станции, подобные РИТМ-200Н, всё чаще рассматриваются как решение для энергетической независимости в отдалённых регионах. Установка не требует масштабной инфраструктуры, работает автономно и способна обеспечить энергией удалённые территории — будь то промышленная зона или изолированный посёлок.