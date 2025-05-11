Учёные БГТУТ разработали технологию глубокой переработки отходов в топливо и промсырьё

Вместо свалки — производство. Учёные из Белгородского технологического университета имени Шухова нашли способ превратить самые разные отходы — от пищевых до строительных — в полезные материалы. Их новая разработка позволяет не просто утилизировать мусор, а фактически переплавлять его во вторичное топливо и сырьё для промышленности.

Система построена на принципе глубокой переработки: отходы проходят через несколько этапов обработки, в ходе которых от них отделяется всё ценное. В ход идут даже полимеры и сложные техногенные смеси — благодаря уникальному оборудованию, способному адаптироваться под разные типы сырья. По сути, это универсальный перерабатывающий модуль, работающий на минимальных энергозатратах.

Один из эффектов — производство альтернативного RDF-топлива, которым можно заменять уголь или мазут на предприятиях. Другой — получение полуфабрикатов из пластика и другого вторсырья, пригодных, например, для изготовления технических труб. Всё это помогает сократить как выбросы, так и объёмы захоронения мусора, которые сегодня буквально задыхают города.

Технология уже защищена патентами и частично внедрена. По словам команды разработчиков, это шаг не только к «зелёному» будущему, но и к устойчивой экономике, где отход — это не финал, а новая точка отсчёта. Если такой подход получит широкое распространение, мусорная проблема в России может обрести совершенно иное направление — созидательное, а не разрушительное.