Россия и Китай договорились о строительстве электростанции на Луне

Россия и Китай официально договорились о совместной работе над созданием энергосистемы для будущей Международной научной лунной станции (МНЛС). Документ, подтверждающий намерения сторон, был подписан в ходе визита президента России Владимира Путина в Пекин, где он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Согласно источникам в «Роскосмосе», речь идёт о проектировании и постройке лунной электростанции, которая станет основой энергоснабжения всей МНЛС. Станция будет рассчитана на длительное автономное функционирование в условиях лунной ночи и должна обеспечивать стабильное питание как для научной аппаратуры, так и для жизнеобеспечения исследовательских модулей.

Работы планируется завершить к 2036 году. В рамках подготовки предусмотрены испытания элементов будущей станции в условиях Арктики, а также запуск нескольких автоматических миссий на поверхность Луны. Китайская сторона возьмёт на себя часть по транспортировке оборудования и установке модулей на месте, а российская — по разработке энергетических систем.

Проект МНЛС, по данным представителей отрасли, уже объединил интересы более десятка стран. Россия и Китай рассчитывают, что в ближайшие годы к их инициативе присоединятся и другие партнёры, включая участников с компетенциями в сфере лунной геологии, ресурсной добычи и биологических исследований.