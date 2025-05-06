На предприятии «Лавочкина» поручено увеличить производство спутников, следящих за погодой и льдами в Арктике. Это поможет точнее прогнозировать изменения климата.

«Роскосмос» решил нарастить выпуск спутников «Арктика-М», которые следят за погодой, льдами и другими изменениями в северных широтах. Решение озвучил глава корпорации Дмитрий Баканов во время визита на предприятие НПО им. Лавочкина 5 мая. По его словам, усилия будут направлены не только на поддержку уже работающих аппаратов серии «Электро», но и на расширение арктической группировки.

Эти спутники особенно важны для мониторинга быстро меняющегося климата в Арктике. Они позволяют получать данные о состоянии льдов, облачности, температуре и других метеорологических параметрах в режиме реального времени. На фоне изменений в арктической экосистеме такой контроль становится всё более критичным.

Во время осмотра производственных мощностей Баканов также оценил ход сборки других проектов — автоматических станций для Луны и космической обсерватории «Спектр-УФ». Был представлен и новый глава предприятия — Василий Марфин, которому теперь предстоит реализовать амбициозные планы по наращиванию выпуска.

По данным Роскосмоса, новые спутники позволят повысить точность прогноза погоды, а также будут использоваться в интересах транспортной навигации и экстренных служб.