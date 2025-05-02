На КМЗ наладили производство якорей, способных надёжно фиксировать суда на сложных грунтах. Новая партия уже готовится к отправке на флот.

На Ковровском механическом заводе (КМЗ) стартовало серийное производство усовершенствованных судовых якорей, разработанных для надёжной фиксации кораблей на слабых и нестабильных грунтах. Как сообщили в пресс-службе предприятия, новая модель создавалась специально для нужд речного и морского флота, включая использование на песчаном, илистом и мелкокаменистом дне.

Якорь получил переработанную форму с плотным центром тяжести и усиленными рабочими поверхностями. За счёт конструктивных изменений достигается глубокое погружение в грунт и уверенная фиксация — в среднем держащая способность улучшена в четыре раза по сравнению с классическими решениями того же веса. Такой результат достигнут за счёт изменения угла атаки лап, доработки веретена и повышения жёсткости корпуса.

Первая промышленная партия массой по 500 кг уже готовится к отправке заказчику — одной из крупных судоходных компаний, работающих в южных регионах. Производственная линейка при этом включает модели от 25 до 1500 кг, что позволяет использовать якоря как на малых судах, так и на более тяжёлых речных буксирах.

На заводе подчёркивают, что вся продукция сертифицирована Российским морским регистром судоходства и рассчитана на длительную эксплуатацию в широком диапазоне погодных условий. В планах КМЗ — расширение линейки и адаптация якорей под индивидуальные задачи клиентов.