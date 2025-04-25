Устройство с выводом изображения на большой экран заменит импортные аналоги и будет дешевле в производстве.

На Красногорском заводе имени Зверева (КМЗ), входящего в структуру «Ростеха», идёт разработка нового класса медицинской техники — цифрового микроскопа с возможностью трёхмерной визуализации процедур. Устройство предназначено для использования в стоматологических клиниках и уже вызвало интерес у специалистов, посетивших выставку «ГОСЗАКАЗ» в Санкт-Петербурге.

Принцип работы прибора — вывод в реальном времени увеличенного 3D-изображения на экран диагональю 1,5 метра. Это позволяет врачу выполнять манипуляции, не отвлекаясь на микроскопические окуляры, а пациенту — видеть весь процесс без задержек.

Разработчики подчёркивают, что система проектируется без зависимости от зарубежных компонентов, включая оптику и электронную начинку. Устройство рассчитано на массовое применение и должно быть финансово доступным, особенно по сравнению с существующими импортными аналогами.

Инженеры КМЗ делают акцент не только на функциональности, но и на удобстве интеграции микроскопа в рабочее пространство врача. Компактные размеры, продуманная эргономика и минимальные требования к установке делают его подходящим как для частных кабинетов, так и для государственных медучреждений.

Ожидается, что серийное производство стартует в 2026 году, и это станет первым в стране примером локального выпуска 3D-микроскопов для стоматологии. Разработка реализуется в рамках общей стратегии импортозамещения в сфере высокотехнологичного медоборудования.