В России представили устройство для локального охлаждения тканей после операций. Технология ускоряет восстановление и снижает осложнения. Запуск производства запланирован на этот год.

На московском стоматологическом форуме «Дентал Салон 2025» разработчики из Центрального НИИ автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ) представили новое устройство, предназначенное для контролируемого локального охлаждения тканей после хирургических вмешательств. Разработка выполнена в рамках работы холдинга «Высокоточные комплексы».

Суть технологии — в точечном снижении температуры в зоне оперативного вмешательства, без воздействия на другие участки тела. Это достигается с помощью аппликатора в виде маски, через которую аппарат постепенно и безопасно понижает температуру тканей. Такая мера помогает уменьшить отёчность, снизить воспаление и ускорить восстановление пациента в первые часы и дни после операции.

Разработку уже оценили специалисты стоматологических и хирургических клиник. Устройство может применяться не только в стоматологии, но и в челюстно-лицевой, ЛОР- и пластической хирургии, а также при восстановлении после травм или косметологических процедур.

В отличие от традиционного прикладывания льда или пакетов с гелем, аппарат работает автоматически и с заданной точностью, не допуская переохлаждения или перегрева тканей. Это особенно важно в зонах с высокой чувствительностью и плотной сосудистой сетью.

ЦНИИАГ сообщил о планах запустить серийное производство уже в этом году. В перспективе новое оборудование должно заменить зарубежные решения и обеспечить российские медучреждения технологиями, которые соответствуют современным стандартам послеоперационного ухода.