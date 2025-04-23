В России начали испытания спутниковой связи для дронов. Система обеспечивает устойчивый сигнал на больших расстояниях и может работать даже в северных регионах, где обычная связь нестабильна.

В России стартовали испытания новой системы спутниковой связи, предназначенной для дронов среднего класса. Разработку ведёт конструкторское бюро «Интеллектуальные приборы» — в авиационной и военной среде более известное под сокращением «Интеп».

Система спроектирована так, чтобы работать с небольшими мобильными станциями, которые легко монтируются на движущиеся объекты. Даже при ограниченном размере антенны (так называемая усечённая апертура), оборудование сохраняет стабильный сигнал и соответствует требованиям, установленным для работы в эфире.

Особенность технологии — в том, как она обращается с частотным спектром. Благодаря кодовому уплотнению сигналов, связь становится более устойчивой и экономной с точки зрения использования радиоресурса. Это особенно важно для беспилотников, работающих вдали от наземной инфраструктуры или в условиях радиопомех.

Систему планируют использовать как с геостационарными спутниками, так и с аппаратами на высокоэллиптической орбите. Последний вариант особенно актуален для районов Крайнего Севера, где обычная связь часто нестабильна. Разработчики подчёркивают: связь будет держаться даже на границах зон покрытия, что делает её пригодной для разведывательных, спасательных и транспортных миссий.