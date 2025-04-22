Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Китай запускает беспилотные аэротакси

Китайские компании EHang и Xpeng AeroHT получили разрешение на коммерческое использование беспилотных аэротакси.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Китай стал на шаг ближе к авиационной революции — в стране официально одобрили коммерческое использование беспилотных аэротакси! Компании EHang и Xpeng AeroHT объявили о старте эксплуатации первых летающих такси, которые смогут перевозить пассажиров по воздуху без пилота в кабине. Китайские власти уже выдали необходимые разрешения, и теперь аэротакси становятся реальностью.

Что же это за транспорт? Все аэротакси работают на основе технологии вертикального взлёта и посадки (eVTOL), что идеально подходит для городской среды. Пройдя успешные испытания в мегаполисах, они теперь могут подниматься на высоту до 3000 метров, обеспечивая удобные и быстрые перелёты. Максимальная дальность одного рейса — до 35 километров, а время полёта составит около 21 минуты.

Для туристов и желающих сэкономить время в условиях плотного городского трафика, такие аэротакси могут стать настоящим спасением. Кабина рассчитана на два пассажира и груз до 220 килограммов. Дизайн аэротакси включает распашные двери типа «крыло чайки» и неподвижное шасси, что делает посадку и высадку пассажиров удобной и быстрой.

На первом этапе аэротакси будут использоваться для туристических маршрутов в таких городах, как Гуанчжоу и Хэфэй. Однако уже в ближайшем будущем планируется расширение сервиса на городские и междугородние маршруты, с интеграцией с метро и аэропортами, что обещает создать полноценную воздушную транспортную сеть.


Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

новости авто наука беспилотники аэротакси автогаджеты научные разра
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания Ocypus Iota P1200
4
Обзор процессорного кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB
2
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
7
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
16
Обзор ноутбука ASUS Zenbook A14 (UX3407R)
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
9
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
47
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы впервые подтвердили существование одинокой черной дыры, свободно дрейфующей в галактике
9
В России запустили линию по импортозамещению универсальных цифровых осциллографов
4
Handelsblatt: Германия заблокировала поставки истребителей Eurofighter в Турцию
+
В ремейк The Elder Scrolls: Oblivion будут включены все DLC из оригинальной игры
+
Microsoft вновь пытается убедить пользователей Windows 10 перейти на ПК с поддержкой TPM 2.0
13
Опубликован неофициальный список моделей Samsung с поддержкой One UI 8
+
В России запущено новое уникальное производство спецоборудования для горнодобывающей отрасли
+
Casio анонсировала военные часы G-Shock MR-G Frogman на май
1
Процессор AMD Ryzen Threadripper 9985WX на 64 ядра замечен в грузовых накладных
1
Блогер сравнил графику оригинальной The Elder Scrolls IV Oblivion с утечками скриншотов из ремастера
8
Американское предприятие TSMC уже принесло ей $1,2 млрд убытков и ни цента выручки
+
Белорусско-китайские автомобили Belgee могут войти в топ самых продаваемых марок в России
+
Франция предупредила о хаосе в экономике США из-за возможного увольнения главы ФРС
2
Volkswagen готовит бюджетный седан Lavida Pro в стиле Passat
+
Китай представил фото истребителя шестого поколения J-36
2
Китайский город Сюнъань перешёл на связь 10G со скоростью загрузки почти до 10 000 Мбит/с
7
Jsaux представил комплект для апгрейда ROG Ally с увеличенной батареей и улучшенным охлаждением
1
Ремейк TES IV: Oblivion выйдет сегодня в 19:00 по МСК
2
В Китае создали самую быструю в мире флеш-память с записью в 400 пикосекунд
+
AMD готовит видеокарты Radeon PRO нового поколения с 32 ГБ памяти
+

Популярные статьи

Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
74
Итоги гоночного уик-энад 19-20 апреля
+
Как отличить поддельный геймпад для Xbox 360 от оригинального
8
Лишайники могут выжить почти в любых условиях, а некоторые из них - даже на Марсе
+

Сейчас обсуждают

Михаил Иванов
01:36
Вот народ. И здесь не удержались от того, чтобы политсрачь не устроить.
Астрономы впервые подтвердили существование одинокой черной дыры, свободно дрейфующей в галактике
Даниил Хмуров
01:18
Короче сигейт заказали себе рекламу, какие они хорошие и как хорошо их мозайка все проблемы фиксить. Пон
Seagate заявила, что SSD за 5 лет наносят вред экологии в 160 раз больше, чем HDD
nonses84
01:14
Китайцы молодцы
На будущей материнской плате MSI MPG B850I EDGE TI WIFI успешно протестировали разгон DDR5-8200
nonses84
01:08
С такой разработкой и сша за пояс можно запихнуть. И за снятие санкций можно побороться!
В Китае создали самую быструю в мире флеш-память на основе графена
Cowboy Huggies
01:06
А в чем принципиальная разница текущих мониторов и 10 летней давности? Неужели она настолько критичная, что я не увижу тот самый графон?
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Bernigan
00:44
Ага, ага, видел этот отзыв на 7600, там чел сетует на то что не переплатил за 4060, я тоже хз как можно такой горючий глючный хлам как 7600 взять, жлобьё, вот страдает теперь
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Алияр Алияр
00:30
А разве весь кайф от механических клавиатур не в звуках от нажатия на кнопки?
Be Quiet скоро предложит бесшумные клавиатуры и легкие мыши
Мистер Гост
00:16
У меня наоборот после ryzen 1600 решил сменить сразу платформа нет смысла сидеть дальше на ам 4 сокете, проц старый, PCI 3 0 устарел у меня 4080 стоит карта все время на 50℅ загружена, игры в 2к 240 и...
6 причин, по которым я еще долго не буду менять AMD Ryzen 5 5600X на новый процессор
Cowboy Huggies
00:11
Это не удивительно, ведь энвидия монополист, диктует свои правила, занимает целых 90% рынка, в то время как амд довольствуется оставшимися 10%. 10% достаточно, чтобы антимонопольщики не прессовали энв...
GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ VRAM в тяжелых играх оказалась гораздо медленнее версии на 16 ГБ
Cowboy Huggies
00:06
А что так комментарии долго грузятся? Сервер на пентиуме 1?
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем