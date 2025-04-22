Китай стал на шаг ближе к авиационной революции — в стране официально одобрили коммерческое использование беспилотных аэротакси! Компании EHang и Xpeng AeroHT объявили о старте эксплуатации первых летающих такси, которые смогут перевозить пассажиров по воздуху без пилота в кабине. Китайские власти уже выдали необходимые разрешения, и теперь аэротакси становятся реальностью.

Что же это за транспорт? Все аэротакси работают на основе технологии вертикального взлёта и посадки (eVTOL), что идеально подходит для городской среды. Пройдя успешные испытания в мегаполисах, они теперь могут подниматься на высоту до 3000 метров, обеспечивая удобные и быстрые перелёты. Максимальная дальность одного рейса — до 35 километров, а время полёта составит около 21 минуты.

Для туристов и желающих сэкономить время в условиях плотного городского трафика, такие аэротакси могут стать настоящим спасением. Кабина рассчитана на два пассажира и груз до 220 килограммов. Дизайн аэротакси включает распашные двери типа «крыло чайки» и неподвижное шасси, что делает посадку и высадку пассажиров удобной и быстрой.

На первом этапе аэротакси будут использоваться для туристических маршрутов в таких городах, как Гуанчжоу и Хэфэй. Однако уже в ближайшем будущем планируется расширение сервиса на городские и междугородние маршруты, с интеграцией с метро и аэропортами, что обещает создать полноценную воздушную транспортную сеть.



