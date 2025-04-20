Учёные СПбПУ разработали цифровую модель челюсти, которая помогает прогнозировать поведение зубных имплантов в различных условиях

Учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) сделали прорыв в области стоматологии — они создали цифровую модель челюсти, которая способна предсказать, как будет вести себя зубной имплант. И это не какой-то фантастический проект, а настоящая революция, которая может изменить мир дентальных технологий.

Теперь, благодаря инновационной технологии, тестировать импланты можно без прототипов и хирургических вмешательств. Цифровые двойники челюстной кости и имплантатов позволяют виртуально «примерить» имплант на костную ткань, проверив его стабильность и поведение в различных условиях. Не нужно больше вживать в реальность грубые прототипы, можно просто «покрутить» модель в компьютере и увидеть все, что происходит внутри челюсти.

Учёные СПбПУ не просто моделируют поведение имплантов, они наглядно демонстрируют, как они «взаимодействуют» с различной плотностью костной ткани. С помощью собранных данных они создали суперточную компьютерную модель, на которой проверяли разные типы имплантов. А для тех, кто скептически относится к виртуальным тестам, результат был подтверждён реальными лабораторными испытаниями.

Эта новая модель не только ускоряет процесс создания и разработки имплантов, но и позволяет стоматологам делать более точные прогнозы, как конкретный имплант будет вести себя в организме. В будущем планируется использовать эту технологию для тестирования не только самих имплантов, но и инструментов для их установки.

Теперь стоматология стала на шаг ближе к тому, чтобы сделать установку имплантов не просто быстрым процессом, но и почти безболезненным. И всё это — без необходимости разрезать ткани, а только с помощью цифровых технологий.