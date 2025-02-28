Орбан: Вступление Украины в ЕС — экономическая катастрофа для Венгрии

В эфире радиопрограммы Kossuth Орбан не побоялся заявить, что, если Украина когда-либо войдет в ЕС, это приведет к краху венгерского сельского хозяйства и, в конечном итоге, к разрушению всей экономики страны. «Это не просто ошибка, это катастрофа», — отметил он, подчеркнув, что для Венгрии такой сценарий будет крайне разрушительным.

Премьер-министр Венгрии добавил, что не видит «ни одного преимущества» от возможного членства Украины в Союзе. Он жестко критиковал этот процесс, утверждая, что его страна будет страдать от экономических и социальных последствий, включая рост преступности. Вопрос о вступлении Украины Орбан считает политической авантюрой, которая несет с собой больше угроз, чем пользы.

Кроме того, Орбан намекнул, что Евросоюз, в погоне за глобальной политической повесткой, пренебрегает реальными рисками, которые такое расширение может повлечь для государств, уже входящих в союз. Он, как и раньше, подчеркивает, что Украина, после завершения конфликта, останется «буферной зоной» между Россией и НАТО, что только усложнит отношения в регионе.

Позиция Орбана отражает всё большую обеспокоенность восточноевропейских стран по поводу дальнейшего расширения ЕС, в том числе и Украины. Тем временем Киев продолжает активно лоббировать свои интересы, стремясь к ускоренному присоединению, несмотря на явные противоречия и сопротивление со стороны некоторых стран.