С 4 марта США вводят 25% пошлины на товары из Канады и Мексики, обосновывая это борьбой с наркотрафиком.

Дональд Трамп объявил, что с 4 марта США введут 25% пошлины на товары из Канады и Мексики, обосновав это необходимостью борьбы с наркотрафиком. По его словам, потоки запрещенных веществ через границы остаются «неприемлемыми», а значит, обещания Оттавы и Мехико усилить контроль оказались недостаточными. В феврале обе страны сумели добиться отсрочки новых тарифов, но теперь Трамп дал понять – уступок больше не будет.

Под удар попал и Китай. Президент США связал рост фентанилового кризиса с китайскими производителями, заявив, что с 4 марта на товары из КНР будет введена дополнительная 10% пошлина. Кроме того, с 2 апреля Америка начнет применять ответные торговые меры против тех стран, которые ввели пошлины на американскую продукцию. Так что новая эскалация в мировой торговле теперь вопрос времени.

Канада и Мексика уже предприняли шаги для смягчения позиции Вашингтона. Премьер-министр Джастин Трюдо объявил о назначении «царя фентанила» – чиновника, который займется борьбой с незаконными поставками. Мексика, в свою очередь, направила на границу 10 000 бойцов Национальной гвардии. Однако Трамп решил, что этих мер недостаточно, и США всё равно введут новые тарифы.

Ответ не заставил себя ждать – Китай объявил о пошлинах на 80 категорий американских товаров, включая нефть, уголь и автомобили, и подал иск во Всемирную торговую организацию. Канада и Мексика, скорее всего, тоже не оставят ситуацию без реакции. Теперь главный вопрос – действительно ли эти пошлины заставят соседей США серьезнее бороться с наркотрафиком или Вашингтон просто использует эту тему для усиления экономического давления?