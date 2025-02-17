Суд в Израиле освободил средства Романа Абрамовича, заблокированные на его счете, и разрешил их перевод в пользу гуманитарной организации.

Судебное разбирательство в Израиле привлекло внимание мировых СМИ, когда судья окружного суда Тель-Авива, Ярден Серосси, постановил, что банк «Мизрахи Тевахот» должен перевести 8 миллионов шекелей с замороженного счета российского олигарха Романа Абрамовича в пользу израильской благотворительной организации ZAKA. Это решение стало прецедентом, поскольку оно напрямую противоречило политике санкций, введенной против Абрамовича ЕС и Великобританией. Банк изначально отказался выполнить перевод, сославшись на санкции, но суд решил, что такой отказ был необоснован.

Решение суда в Израиле не только касалось конкретной ситуации с Абрамовичем, но и привлекло внимание к более широкому вопросу применения международных санкций в Израиле. Судья Серосси подчеркнула, что санкции ЕС и Великобритании не имеют юридической силы в Израиле, и потому их применение в данной ситуации является неправомерным. Более того, суд отметил, что перевод средств происходил внутри израильской финансовой системы, а деньги предназначались для важной гуманитарной работы, что могло оправдать исключение из санкционного механизма.

Адвокат Абрамовича Шмулик Кассуто выразил благодарность суду, подчеркнув, что перевод средств на помощь израильской организации является важным шагом в поддержке нуждающихся. Он отметил, что ZAKA активно помогает Израилю в условиях кризисных ситуаций, и такие пожертвования являются необходимыми для продолжения её работы. Решение суда стало частью более широкой тенденции, связанной с ослаблением давления на российских олигархов после изменения политической ситуации в США.

Важным аспектом этого решения стало также более гибкое отношение к санкциям, которое стало заметным после смены администрации в США. Новый подход президента Дональда Трампа, заключающийся в пересмотре санкционной политики, уже сказался на практике. В частности, администрация Трампа закрыла рабочую группу KleptoCapture, ответственную за выявление активов российских олигархов, и перенаправила ресурсы в борьбу с международными преступными группировками. Это ослабление давления на богатых россиян укрепило их позиции, в том числе в Израиле.

Между тем, ситуация с арестами яхт и других активов российских бизнесменов продолжает оставаться в центре внимания. Например, среди конфискованных активов — супер-яхты Абрамовича и других известных предпринимателей. Тем не менее, несмотря на высокую стоимость этих активов, в США до сих пор не поступали официальные аукционы, что вызывает дополнительные вопросы об эффективности санкционной политики. В целом, ослабление санкций в сочетании с растущим политическим давлением на европейские страны создают условия для изменения курса в отношении российских олигархов.