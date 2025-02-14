Китай готов сотрудничать с Россией и США по контролю над ядерным оружием

Китай заявил о готовности к сотрудничеству с Россией и США в области контроля над ядерными вооружениями. Представитель Министерства иностранных дел КНР, Го Цзякунь, подчеркнул, что Пекин поддерживает многосторонний механизм контроля над вооружениями, который строится на принципах, заложенных в рамках ООН. По его словам, Россия и США контролируют около 90% мировых ядерных запасов, что ставит на них особую ответственность за обеспечение глобальной стабильности и безопасность.

Цзякунь отметил, что обе страны должны учитывать свои глобальные обязательства, чтобы избежать угроз для безопасности других стран. В частности, представитель китайского внешнеполитического ведомства призвал США, в свете их "Америка прежде всего" политики, сократить свои военные расходы в первую очередь, чтобы продемонстрировать приверженность снижению угрозы со стороны ядерных вооружений.

Эти заявления были сделаны на фоне сообщений президента США Дональда Трампа, который предложил провести трехстороннюю встречу с участием Китая и России для обсуждения сокращения ядерных арсеналов. Трамп отметил, что мировое сообщество уже обладает настолько большим количеством ядерного оружия, что оно способно уничтожить планету не один раз, а расходы на поддержание таких арсеналов можно было бы перераспределить на более продуктивные нужды.

Возможные переговоры между США, Россией и Китаем могут стать ключевым шагом в укреплении глобальной безопасности.