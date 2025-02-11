С февраля вступление в наследство в России станет жестче: нотариусы будут проверять все через ЗАГС
С 5 февраля вступил в силу новый порядок вступления в наследство, согласно которому нотариус обязан проверять информацию о смерти наследодателя в Едином государственном реестре ЗАГС. Это нововведение предполагает значительные изменения в процессе оформления наследства и направлено на улучшение контроля за подлинностью документов, представленных наследниками.
Ранее нотариус, как правило, работал только с документами, предоставленными наследниками, и на основе этих документов открывал наследственное дело. Однако теперь, чтобы минимизировать риск мошенничества, нотариус будет дополнительно запрашивать сведения о смерти у органов ЗАГС, что позволит удостовериться в факте смерти и ее регистрации. Это станет обязательной процедурой, если документы о смерти были выданы в России. В случае, если наследодатель умер за границей, нотариус продолжит работать с международными документами, не прибегая к проверке через реестр.
Юристы отмечают, что такое новшество позволит избежать ситуаций, когда недобросовестные люди пытаются подать поддельные свидетельства о смерти, что в прошлом имело место, хотя и встречалось не так часто. Эксперты подчеркивают, что несмотря на редкость подобных случаев, изменения помогут повысить прозрачность и законность процесса наследования, снизив вероятность мошенничества.
Нововведение, как утверждают специалисты, не повлияет на сам процесс вступления в наследство. Преимущество в том, что проверка сведений у официальных органов исключит любые сомнения и ускорит оформление прав на наследство, не создавая дополнительных трудностей для добросовестных граждан.
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