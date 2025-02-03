Пермская компания «Камский кабель» начала выпуск морозостойких кабелей EPRon, предназначенных для эксплуатации при температурах до -65 °C, что делает их идеальными для использования в суровых условиях Крайнего Севера.

Компания «Камский кабель» из Перми начала производство уникальных морозостойких электрических кабелей под маркой EPRon, которые могут работать при температурах до -65°C. Эти кабели, благодаря изоляции из этиленпропиленовой резины (EPR), сохраняют гибкость и прочность даже в условиях Крайнего Севера.

Особенностью новых кабелей является их способность восстанавливать форму после деформации и возможность прокладки с малым радиусом изгиба. Это делает их идеальными для использования в тяжелых климатических условиях, в частности, в нефтегазовой и металлургической отраслях.

Завод «Камский кабель» работает с 1957 года и продолжает развиваться, выпуская продукцию, которая востребована не только в России, но и за рубежом. В 2021 году выручка компании составила 27,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 156 млн рублей.