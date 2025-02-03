ФАС подготовила изменения в методику расчёта стоимости техосмотра, в соответствии с новыми правилами, включающими НДС. С 2026 года минимальные тарифы вырастут на 50%, а с 2025 года стоимость услуги для легковых автомобилей увеличится на 7,5%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект изменений в методику расчёта платы за технический осмотр автомобилей, что приведёт к значительному росту тарифов. Одной из главных причин изменения стала поправка в Налоговый кодекс, вступившая в силу с октября 2024 года, согласно которой техосмотр больше не освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС). Это решение обяжет операторов техосмотра включать НДС в тариф, что неизбежно приведёт к удорожанию услуги.

Согласно новому проекту, минимальная стоимость техосмотра для легковых автомобилей вырастет с 913 до 1,5 тысячи рублей, для микроавтобусов категории М2 — с 1,56 тысячи до 2,57 тысячи рублей, а для тяжёлых грузовиков массой более 12 тонн — с 1,96 тысячи до 3,23 тысячи рублей. Эти изменения вступят в силу с 2026 года, при этом тарифы будут ежегодно корректироваться с учётом инфляции.

Причиной изменения тарифной политики стали заключения, полученные после обсуждений с участниками рынка и другими заинтересованными сторонами. Льготы для операторов техосмотра признали неэффективными, а внедрение НДС в расчёты было признано необходимым шагом для улучшения налоговой базы и регулирования отрасли.

С учётом этого в 2025 году тарифы на техосмотр уже начнут расти, причём в некоторых регионах повышение составит до 7,5%. Например, стоимость техосмотра для легковых автомобилей в регионах страны уже составляет около 1097-1098 рублей, что в сочетании с ожидаемыми изменениями сделает услугу значительно дороже для автовладельцев.