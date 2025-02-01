Россия готовится начать серийное производство нового "Искандера-М" с дальностью до 1000 км.

Россия в ближайшее время может начать серийное производство усовершенствованного варианта своего ракетного комплекса "Искандер-М", который будет обладать характеристиками, способными серьезно повлиять на геополитическую обстановку в Европе. Согласно информации из американского военного издания Military Watch Magazine, новая версия ракеты будет иметь удвоенную дальность полета — до 1000 километров, что позволяет российским войскам поражать цели на значительном расстоянии от своей территории.

Главным отличием модификации является модернизация двигателя, а также увеличение объема топливного бака, что в совокупности обеспечит более долгий и точный полет. Новая ракета, скорее всего, получит название "Искандер-1000" и будет размещена в Калининграде, что позволит ей достигать важнейших стратегических объектов в Центральной и Западной Европе.

Особенность "Искандера-М" в том, что он сочетает высокую мобильность, точность и сложную траекторию полета, что делает его крайне трудным для перехвата системами ПРО. Это важно, так как ракеты часто используются в тактических операциях для подавления вражеских систем ПВО, что позволяет значительно ослабить противника.

Особое внимание стоит уделить тому, что повышение дальности ракет с 500 до 1000 километров также является ответом на выход США из Договора о ядерных силах средней дальности (ДРСМД), который существенно ограничивал возможности стран по разработке таких ракет. Российские эксперты рассматривают этот шаг как важный элемент в стратегии асимметричного противостояния НАТО, предоставляющий России уникальное преимущество в области высокоточного вооружения.

Кроме того, в отличие от более крупных ракет "Орешник", которые предназначены для межконтинентальных целей, модификация "Искандер-М" продолжает оставаться тактическим оружием, идеально подходящим для нанесения точечных ударов по стратегическим целям на территории врага.