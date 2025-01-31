В Москве начали отправлять SMS-оповещения родственникам пациентов реанимационных отделений с информацией об их состоянии. Сервис упрощает коммуникацию и помогает следить за здоровьем близких в сложный период.

Теперь родные пациентов в реанимационных отделениях Москвы будут получать важные обновления о здоровье своих близких прямо на телефон. С 1 февраля 2025 года в столице начнет действовать система автоматических SMS-оповещений, которая сообщает о ключевых показателях здоровья пациентов — таких как артериальное давление, пульс и температура.

Этот сервис доступен во всех взрослых больницах города, перешедших на цифровую систему учёта. Когда пациент поступает в реанимацию, его родственники автоматически получают уведомления о его состоянии — эти сообщения включают информацию о том, подключён ли пациент к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а также общую оценку его состояния и динамику выздоровления.

Проект уже успел зарекомендовать себя: за время работы было отправлено более 120 тысяч сообщений. Каждый день, пока пациент остаётся в реанимации, родственники получают актуальную информацию в удобное утреннее время. Если пациент переводится в другое отделение или выписывается, рассылка автоматически прекращается.

Эта система значительно упрощает процесс общения с медперсоналом, что особенно важно в такие трудные моменты. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова подчеркнула, что этот сервис делает медицинскую помощь более прозрачной и доступной для людей, оказавшихся в сложной ситуации.