Критика Илона Маска в адрес проекта StarGate, заявленного Дональдом Трампом, вызвала яростную реакцию среди окружения экс-президента

Критика Илона Маска в адрес амбициозного проекта StarGate, который анонсировал Дональд Трамп, вызвала резкую реакцию в его окружении. Маск, не скрывая сомнений, заявил, что проект, ориентированный на инвестирование $500 миллиардов в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта, не имеет достаточных финансовых ресурсов. В своем сообщении в соцсети X (бывший Twitter) предприниматель написал, что у компании, стоящей за проектом, «на самом деле нет денег».

Эти слова вызвали возмущение среди ближайших соратников Трампа, особенно в Белом доме, где его команду сильно разочаровала подобная критика. Один из республиканцев, близкий к администрации, отметил, что Маск использует свою популярность и влияние для того, чтобы выражать критику публично, и это, по его мнению, неправильно.

Не менее жесткую реакцию вызвало то, что Маск фактически «вынес» конфликт в публичную плоскость, используя свою соцсеть для выражения недовольства. В ответ окружение Трампа заявило, что предприниматель злоупотребляет своим влиянием на президента, подчеркивая, что Трамп не имеет рычагов воздействия на Маска.

Проект StarGate был анонсирован накануне, когда Трамп выступил с планами создания нового технологического гиганта, который, по его словам, принесет 100 тыс. рабочих мест и станет важным шагом в технологическом прогрессе США. Однако теперь, после заявления Маска, проект столкнулся с непредвиденными трудностями, и его перспективы оказываются под вопросом.