Дефицит видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 серии уже приводит к резкому росту цен на RTX 5090 и RTX 5080 в некоторых регионах, включая Китай, где их стоимость в два раза превышает MSRP.

Новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 серии уже столкнулись с серьёзным дефицитом, а цены на модели RTX 5090 и RTX 5080 в некоторых странах начали стремительно расти. Несмотря на официальный анонс и предстоящий запуск этих карт, ожидаемые поставки будут крайне ограничены, что вызвало ажиотаж на рынке.

С момента анонса GeForce RTX 50 серии стало известно, что новые карты могут быть труднодоступными для покупателей. По информации из нескольких источников, дефицит обусловлен недоразумениями между NVIDIA и её партнёрами по производству, что повлияло на количество видеокарт, попавших в продажу. Проблемы с поставками касаются как флагманской RTX 5090, так и модели RTX 5080, а также возможны трудности с доступностью RTX 5070.

Что касается цен, то в некоторых регионах, в частности в Китае, видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 начали продаваться по ценам, в два раза превышающим рекомендованную розничную стоимость. Например, RTX 5090 может стоить до $4000, а RTX 5080 — около $2000. Это увеличение цен обусловлено дефицитом на рынке и ожидаемым дефицитом в ближайшие несколько месяцев. Продавцы, включая крупные бренды, такие как ASUS, Gigabyte и MSI, явно выигрывают от этого положения, получая выгоду от нехватки товара.

По данным UDN, в США на первый месяц продаж было поставлено всего 20 единиц RTX 5080, а RTX 5090 не поступила в продажу вообще. Такая ситуация, похоже, продлится до конца первого квартала 2025 года, а возможно, и дольше. В Европе также ожидаются повышенные цены из-за налогов и растущего дефицита. Похоже, что ситуация с доступностью видеокарт останется сложной на протяжении нескольких месяцев.

Ожидается, что ситуация с поставками начнёт улучшаться в феврале, после китайского Нового года. Однако никакой гарантии, что видеокарты вернутся в продажу по официальным ценам, в ближайшее время нет.