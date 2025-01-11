Компания TCL представила на CES 2025 свой новый бюджетный смартфон 60XE NXTpaper 5G, который удивляет длительным временем работы от батареи. Благодаря технологии NXTPaper, устройство способно работать до 7 дней без подзарядки при активном использовании. Эта технология уменьшает потребление энергии за счет матового дисплея, который напоминает бумагу и снижает яркость и синий свет, что делает его более удобным для длительного использования.

Экран телефона имеет диагональ 6,8 дюйма с разрешением FHD+ и использует LCD-матрицу, но благодаря технологиям NXTPaper, он значительно экономит заряд батареи. Режим с эффектом NXTPaper можно включать и выключать вручную, а при использовании этого режима телефон может работать до недели. В режиме ожидания смартфон может продержаться до 26 дней.

Новый смартфон будет оснащен камерой с 50 МП фронтальной и 32 МП основной камеры, а также 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 16 ГБ. Такой набор характеристик обычно встречается в более дорогих устройствах, однако TCL предложит его всего за $199 на рынке США и Канады.

Смартфон использует NXTPaper 3.0, хотя более продвинутая версия 4.0 будет представлена в новых планшетах TCL в 2025 году. Этот девайс обещает стать неожиданным конкурентом в бюджетном сегменте Android.



