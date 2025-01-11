TCL представляет смартфон 60XE с технологией NXTpaper и рекордным временем работы от батареи
Компания TCL представила на CES 2025 свой новый бюджетный смартфон 60XE NXTpaper 5G, который удивляет длительным временем работы от батареи. Благодаря технологии NXTPaper, устройство способно работать до 7 дней без подзарядки при активном использовании. Эта технология уменьшает потребление энергии за счет матового дисплея, который напоминает бумагу и снижает яркость и синий свет, что делает его более удобным для длительного использования.
Экран телефона имеет диагональ 6,8 дюйма с разрешением FHD+ и использует LCD-матрицу, но благодаря технологиям NXTPaper, он значительно экономит заряд батареи. Режим с эффектом NXTPaper можно включать и выключать вручную, а при использовании этого режима телефон может работать до недели. В режиме ожидания смартфон может продержаться до 26 дней.
Новый смартфон будет оснащен камерой с 50 МП фронтальной и 32 МП основной камеры, а также 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 16 ГБ. Такой набор характеристик обычно встречается в более дорогих устройствах, однако TCL предложит его всего за $199 на рынке США и Канады.
Смартфон использует NXTPaper 3.0, хотя более продвинутая версия 4.0 будет представлена в новых планшетах TCL в 2025 году. Этот девайс обещает стать неожиданным конкурентом в бюджетном сегменте Android.
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила