Intel анонсировала новые процессоры для игровых и творческих ноутбуков, но смогут ли они подтвердить заявленные улучшения или снова разочаруют?

Intel на CES 2025 представила новые чипы серии Core Ultra 200H и 200HX, и это точно не оставит равнодушным ни одного геймера. Основные изменения — это новые ядра Lion Cove и Skymont, обещающие повышение производительности и энергоэффективности. Но вот вопрос: хватит ли этих улучшений для того, чтобы заставить Intel вновь стать лидером в мире игровых ноутбуков? Особенно учитывая, что конкуренты не дремлют.

Сначала про 200H: этот чип будет стоять в лёгких ноутбуках с отличной производительностью. В Intel утверждают, что они добились роста GPU-производительности на 20% и обещают до 99 TOPS на платформе для задач, связанных с ИИ. Но интересно, как такие обещания будут смотреться в реальных играх? И будет ли разница между теоретической мощностью и реальной работой с играми или видеоредакторами?

Переходя к 200HX — здесь мы видим новинку для геймеров и создателей контента. Эти чипы включают 24 ядра и 24 потока, плюс новые графические ядра и поддержку улучшенной работы с dGPU. Intel заявляет, что с ними можно будет запускать самые требовательные игры, и всё это без того, чтобы процессор начинал тормозить. Вот только остается вопрос: не окажется ли это очередным маркетинговым трюком, а ноутбук на базе этих чипов всё равно будет жрать батарею, как предыдущие модели?

И вот здесь появляется интересный момент с чипами 200U, которые Intel представила для бюджетных ноутбуков. Судя по всему, они будут работать на базе Arrow Lake и получат поддержку ИИ. Только почему компания не торопится делиться подробностями? Это немного настораживает. Возможно, это просто способ закрыть дыру в линейке, а не настоящая прорывная технология.