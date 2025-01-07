На недавно появившихся в Сети кадрах видно, как зенитная установка ЗУ-23-2 эффективно уничтожает дроны, используя тепловизор для точного прицеливания даже в тёмное время суток. Система значительно повысила свою точность и боевую эффективность, благодаря улучшенному оптико-электронному блоку с тепловизионной камерой.

Модернизация ЗУ-23-2 позволила значительно расширить её возможности: теперь установка способна поражать не только воздушные цели, но и наземные. К тому же, высокая скорострельность (до 2000 выстрелов в минуту) и улучшенная система управления огнём делают её практически безотказным оружием в современных боевых условиях. Эти особенности делают ЗУ-23-2 незаменимым инструментом в защите от дронов и других воздушных угроз.

С тактико-техническими характеристиками, такими как калибр 23 мм, длина пушки 2555 мм и дальность стрельбы до 1,5 км по высоте, ЗУ-23-2 остаётся одной из самых эффективных и надёжных зенитных установок. Несмотря на свою старую конструкцию, модернизация позволяет этим машинам успешно конкурировать с более новыми системами. Установка требует минимального расчёта, всего 6 человек.



