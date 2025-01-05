Новый грузовик «Урал-80» с четырёхцилиндровым турбодизелем и улучшенной проходимостью выходит в серию.

В Челябинской области стартовало производство долгожданного грузовика «Урал-80», и этот проект может стать настоящим прорывом для российского автопрома. Модель с новым двигателем ЯМЗ-535, который теперь всего четырёхцилиндровый, обещает быть мощной, но при этом компактной. Это решение сразу «освежает» старую модель и открывает возможности для дополнительных кузовов и платформ.

Основное изменение, которое бросается в глаза, — это компактность двигателя. Он не только обеспечивает более высокую мощность — 238 л.с., но и позволяет сдвигать кабину вперёд, увеличивая пространство для грузов. Это открывает новые перспективы для использования грузовика в самых разных условиях, от лесов и строительных площадок до городских улиц.

«Урал-80» весит 12,6 тонны, а его грузоподъемность — 5,5 тонн. Система полного привода с блокировками дифференциалов и понижающей передачей сделает его настоящим «крепким орешком» в любых условиях. Массовое производство запланировано на 2025 год, а вот цена пока остаётся загадкой.