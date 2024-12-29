Британский военный аналитик Александр Меркурис предупредил Запад о необходимости корректной оценки ситуации в Украине перед переговорами, подчеркнув, что многие страны недооценивают военный потенциал России и перспективы Украины в конфликте.

В недавнем выступлении на своём YouTube-канале британский военный аналитик Александр Меркурис остро критиковал западные страны за неправильное восприятие военного конфликта в Украине. По его мнению, преобладающая точка зрения в США и странах НАТО на текущую ситуацию кардинально отличается от реального положения вещей.

Меркурис подчеркнул, что, несмотря на общепринятое в западных медиа мнение о "затяжном сопротивлении Украины", Россия фактически добилась значительных успехов и находится в шаге от стратегической победы. Он утверждает, что "Украине возможно осталось всего несколько месяцев сопротивления", а западные оценки этого факта крайне занижены.

Эксперт также выразил мнение, что недооценка военного потенциала России и переоценка возможностей Украины могут привести к серьезным стратегическим ошибкам в переговорах о мирном урегулировании конфликта. "Ошибочная оценка текущей ситуации может привести к тому, что Запад начнёт переговоры, считая, что у них имеется значительно больше преимуществ, чем есть на самом деле", — заявил Меркурис.

Аналитик также затронул вопрос внутренней политики в странах НАТО, указав, что продолжающееся военное вмешательство на Украине ведет к увеличению общественного недовольства в этих странах. По его словам, текущая ситуация требует от западных лидеров не только пересмотра своих подходов к конфликту, но и готовности к трудным переговорам с учетом реального баланса сил.