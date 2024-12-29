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Центробанк создаёт платформу для контроля переводов россиян и борьбы с мошенниками
Центробанк и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для контроля переводов россиян

Центральный банк России в партнёрстве с Росфинмониторингом запускает амбициозный проект, который обещает стать не только инструментом борьбы с мошенниками, но и настоящим кошмаром для обычных граждан. Новый платформенный комплекс будет отслеживать каждую подозрительную транзакцию, совершённую россиянами, а банки получат доступ к этим данным в реальном времени. Под предлогом борьбы с «дропперами» — подставными лицами, которые помогают мошенникам выводить деньги — этот шаг может значительно расширить полномочия госструктур по контролю над личными финансами граждан.

Платформа, по словам представителей Центрального банка, будет централизованной базой данных, в которой будут собираться сведения о сомнительных операциях. То есть, все банки смогут получать информацию о том, что происходит на счетах их клиентов, в том числе из других финансовых учреждений. Мгновенная реакция на любые попытки «обналичить» деньги или провести подозрительные транзакции — это обещание, которое, на первый взгляд, выглядит как защита от преступников. Но при этом открывается дверь для массовых блокировок клиентов, ошибочных замораживаний средств и тотальной слежки за банковскими операциями.

«Один дроппер может открыть счета в нескольких банках одновременно. Без централизованной базы данных бороться с этим невозможно», — объясняет один из высокопоставленных представителей ЦБ. Но вот вопрос: а насколько безопасными и эффективными будут эти меры, когда речь идёт о защите прав обычных граждан?

Завораживающий, но тревожный проект обещает усилить контроль за финансовыми потоками, но открывает массу новых рисков: будет ли эта система защищать добросовестных клиентов от ошибочных блокировок, и как она повлияет на конфиденциальность личных данных? Сможет ли Центральный банк гарантировать, что в борьбе с мошенниками не пострадают невиновные?

#новости #финансы #мошенники #центробанк #дроперы
Источник: www1.ru
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