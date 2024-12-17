мощность бомбы составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте

В Москве, на Рязанском проспекте, произошел взрыв, который унес жизни генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, руководителя службы радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, и его помощника. Инцидент произошел рано утром 17 декабря и акцентировал внимание на проблемах обеспечения безопасности высокопоставленных лиц в России.

По предварительной информации, преступление было совершено с использованием самодельного взрывного устройства, примотанного к ручке электросамоката. Этот метод подрыва указывает на необходимость пересмотра мер безопасности для предотвращения подобных актов в будущем.

Генерал Кириллов, Герой труда России с 2021 года, был известен своим вкладом в развитие мер защиты населения и инфраструктуры страны от потенциальных угроз. Его роль в информировании общественности о террористических угрозах и подготовка к ним была неоценима.

Экстренные службы оперативно отреагировали на происшествие, а следственные органы возбудили уголовное дело и начали расследование. В ближайшее время предстоит провести ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую, для определения точных причин и обстоятельств произошедшего.