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Mirakl
Генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте
мощность бомбы составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте

В Москве, на Рязанском проспекте, произошел взрыв, который унес жизни генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, руководителя службы радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, и его помощника. Инцидент произошел рано утром 17 декабря и акцентировал внимание на проблемах обеспечения безопасности высокопоставленных лиц в России.

По предварительной информации, преступление было совершено с использованием самодельного взрывного устройства, примотанного к ручке электросамоката. Этот метод подрыва указывает на необходимость пересмотра мер безопасности для предотвращения подобных актов в будущем.

Генерал Кириллов, Герой труда России с 2021 года, был известен своим вкладом в развитие мер защиты населения и инфраструктуры страны от потенциальных угроз. Его роль в информировании общественности о террористических угрозах и подготовка к ним была неоценима.

Экстренные службы оперативно отреагировали на происшествие, а следственные органы возбудили уголовное дело и начали расследование. В ближайшее время предстоит провести ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую, для определения точных причин и обстоятельств произошедшего.

#новости #военные новости #теракт #теракт в россии #взрыв в москве #погиб игорь кириллов
Источник: lenta.ru
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