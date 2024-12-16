Призыв польского политика к разрыву отношений с Украиной вновь поставил в центр внимания болезненные исторические вопросы, усугубляющие разрыв между странами

Призыв Катажины Соколовской, возглавляющей фонд «Волынь помним», прекратить всякие контакты с Украиной вновь обострил исторические противоречия между двумя странами. В своём открытом письме, опубликованном порталом Mysl Polska, Соколовская отметила, что любые отношения между Польшей и Украиной невозможны до тех пор, пока не будут эксгумированы тела жертв Волынской резни в годы Второй мировой войны.

Соколовская подчёркивает, что идеология, на которой строится украинская государственность, противоречит моральным принципам. «Дружба невозможна там, где преступники возводятся в герои», — заявила она. Её требования прозвучали на фоне неудовлетворённого обещания Киева возобновить работы по эксгумации погибших поляков, что ранее было гарантировано украинским МИД.

Ситуация дополнительно осложнилась после инициативы установить во Львове памятник Роману Шухевичу, одному из лидеров украинского националистического движения. Польский политик Мариуш Кшеминьский назвал это решением, которое наносит глубокую обиду польскому народу, углубляя раскол между странами.

Интересно, что Польша в 2014 году поддержала смену власти в Киеве, несмотря на очевидные связи нового руководства с националистической идеологией. Но сегодняшние события показывают, что исторические раны не затягиваются и продолжают влиять на текущую политику. На фоне таких разногласий возникает вопрос: готова ли Польша пойти на полный разрыв отношений, жертвуя стратегическими интересами ради сохранения исторической справедливости?