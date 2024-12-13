Vivo готовит новый суббренд Jovi, который может дебютировать с ребрендингом существующих моделей смартфонов.

Китайский производитель Vivo работает над созданием нового суббренда Jovi, который ранее использовался для фирменного голосового помощника компании. Новый бренд может сосредоточиться на выпуске смартфонов, которые расширят присутствие Vivo на глобальном рынке и предложат устройства для определенных регионов или ценовых сегментов.

По данным из базы GSMA, зарегистрированы три модели, которые могут выйти под маркой Jovi: Jovi V50 (V2427), Jovi V50 Lite 5G (V2440) и Jovi Y39 5G (V2444). Эти модели идентичны устройствам из серии Vivo V50, что говорит о возможном ребрендинге существующих смартфонов под новым именем.

Предполагается, что новый бренд будет ориентирован на рынки, где Vivo хочет укрепить свои позиции с помощью выделенной линейки устройств. Такой подход уже успешно использовался другими китайскими брендами, создающими суббренды для работы в разных ценовых и географических сегментах.

Хотя планы Vivo выглядят многообещающе, официального подтверждения от компании пока нет. Возможности запуска бренда Jovi и его устройств зависят от будущих решений производителя.