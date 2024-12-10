Американские эксперты выражают озабоченность по поводу недостаточного внимания Запада к российским подлодкам проекта «Ясень-М» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которые могут значительно изменить баланс сил в мировом океане благодаря своей скрытности и мощному вооружению.

Последние отчеты американского издания The National Interest свидетельствуют о серьезной озабоченности экспертов в отношении заниженной Западом оценки возможностей российских атомных подводных лодок проекта 885М «Ясень-М», оснащенных гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Эти субмарины могут стать решающим фактором в морской стратегии России благодаря своим уникальным характеристикам.

«Ясень-М» — это пик технологического прогресса в сфере подводного кораблестроения, обладающий выдающимися тактическими возможностями. Одно из ключевых преимуществ этих подлодок — исключительная малошумность, позволяющая им оставаться незамеченными даже для самых современных средств обнаружения. Это делает их почти невидимыми охотниками в глубинах мирового океана.

Вызывает беспокойство наличие на борту ракет «Циркон», которые способны развивать скорость до 8 Махов и поражать цели на расстояниях свыше 1000 километров. Эти ракеты могут эффективно преодолевать любую современную систему противоракетной обороны, обеспечивая российской военной стратегии преимущество в скорости и точности ударов.

Также стоит отметить, что «Ясень-М» оснащен передовыми радиоэлектронными боевыми системами и может выполнять множество задач: от разведки и спецопераций до уничтожения подводных и надводных целей. Их универсальность и высокие боевые возможности делают их ценным активом в любых морских конфликтах.

В то время как внимание мира приковано к более видимым военным угрозам, подводный флот России, возможно, остается самой большой недооцененной угрозой, которую не следует игнорировать.