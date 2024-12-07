Новая маскировка "Накидка", установленная на российские боевые машины БМД-4 и БМП-3, обеспечивает продвинутую защиту от радиолокационного и инфракрасного обнаружения, значительно повышая выживаемость техники на передовой.

Российские вооруженные силы получили значительное усиление в виде новейшей технологии маскировки "Накидка", которая уже установлена на боевые машины пехоты БМП-3 и боевые машины десанта БМД-4. Этот инновационный материал снижает заметность техники в широком спектре длин волн, включая средне- и длинноволновый инфракрасный диапазоны, а также ультрафиолетовый и электромагнитный спектры.

"Накидка" особенно эффективна против современных тепловизионных и радиолокационных приборов разведки. Её применение не только затрудняет обнаружение боевых машин вражескими силами, но и значительно уменьшает дальность, на которой вражеские радары могут классифицировать и идентифицировать объекты. Например, дальность обнаружения бронетехники, оснащенной "Накидкой", для радаров бокового обзора APY-7 на самолетах E-8C сокращается с 250-200 км до всего 120-80 км.

Эта разработка, обеспечивающая оптическую и радиолокационную маскировку, уже стала стандартной частью оснащения российской бронетехники, направляемой на передовую. Помимо радарной невидимости, деформирующая окраска "Накидки" также способствует оптической маскировке, делая технику практически невидимой на поле боя.