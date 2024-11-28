«Ростех» завершил испытания уникального клея для военной электроники, способного работать в экстремальных условиях.

Холдинг «Росэлектроника» из группы компаний «Ростех» успешно завершил тестирование нового клея, разработанного Центральным конструкторским бюро специальных радиоматериалов (ЦКБ РМ). Этот клей предназначен для использования в военной электронике и показал отличные результаты в условиях экстремальных температур и влажности.

Новый материал способен функционировать в широком диапазоне температур — от -60 до +175 градусов Цельсия, а также сохранять свои характеристики на протяжении 2000 часов даже при 100% влажности. Эти качества делают его идеальным выбором для применения в условиях, где техника подвергается суровым испытаниям, что характерно для военных операций.

Одним из ключевых преимуществ новой разработки является ее полная независимость от импортных компонентов. Использование такого клея позволит не только снизить себестоимость российской электроники, но и уменьшить зависимость от иностранных поставщиков, что крайне важно для стабильности и надежности военного производства.



