Россия разрабатывает новые технологии для пилотируемых полетов на Марс и исследований дальнего космоса. К 2030 году планируется создание ядерного буксира "Зевс", что позволит сократить время полета и открыть новые возможности для науки.

Россия анонсировала планы на следующие пятьдесят лет, которые включают в себя пилотируемые полеты к Марсу и развитие исследований космоса. Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью на телеканале "Соловьев Live" поделился, что ключом к достижению Красной планеты станут инновационные ядерные буксиры, способные значительно сократить время в пути.

Борисов выразил уверенность, что уже к 2030 году Россия завершит разработку прототипа такого буксира под названием "Зевс". Эта технология позволит проводить научные экспедиции не только на Марс, но и за его пределами. Проект "Зевс", целиком разработанный в России, уже показывает первые успехи.

Кроме того, в России идет активная работа над новыми космическими аппаратами и ракетными двигателями. В "Исследовательском центре имени М.В. Келдыша" стартовала разработка аппарата, который обещает сделать космические перевозки более экономичными и значительно увеличить электрическую мощность для будущих миссий. Также, Троицкий институт инновационных исследований (часть "Росатома") в 2024 году начнет испытания нового магнитно-плазменного ракетного двигателя.



