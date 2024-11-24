Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Россия готовится к пилотируемым полетам на Марс: планы на ближайшие десятилетия
Россия разрабатывает новые технологии для пилотируемых полетов на Марс и исследований дальнего космоса. К 2030 году планируется создание ядерного буксира "Зевс", что позволит сократить время полета и открыть новые возможности для науки.

Россия анонсировала планы на следующие пятьдесят лет, которые включают в себя пилотируемые полеты к Марсу и развитие исследований космоса. Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью на телеканале "Соловьев Live" поделился, что ключом к достижению Красной планеты станут инновационные ядерные буксиры, способные значительно сократить время в пути.

Борисов выразил уверенность, что уже к 2030 году Россия завершит разработку прототипа такого буксира под названием "Зевс". Эта технология позволит проводить научные экспедиции не только на Марс, но и за его пределами. Проект "Зевс", целиком разработанный в России, уже показывает первые успехи.

Кроме того, в России идет активная работа над новыми космическими аппаратами и ракетными двигателями. В "Исследовательском центре имени М.В. Келдыша" стартовала разработка аппарата, который обещает сделать космические перевозки более экономичными и значительно увеличить электрическую мощность для будущих миссий. Также, Троицкий институт инновационных исследований (часть "Росатома") в 2024 году начнет испытания нового магнитно-плазменного ракетного двигателя.


#новости #космос #наука #роскосмос
Источник: www1.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Новосибирской области началась добыча на крупнейшем в России угольном месторождении
12
ISW: РФ в ближайшее время может снова применить "Орешник" по целям на Украине
5
Техасские ученые выяснили, что угольная зола содержит определённую долю редкоземельных элементов
+
В Индийском океане обнаружена гравитационная аномалия
3
Ryzen 7 7800X3D не может выдать в S.T.A.L.K.E.R. 2 даже 100 FPS в 1080р
28
Обновленная Lada Niva Travel: что ждать от обновленного внедорожника
+
Президент Nubia Ни Фей: Z70 Ultra — это действительно флагман, в отличие от многих конкурентов
8
Marvel готовит самый масштабный фильм о Человеке-пауке
+
Японская компания готовит стиральную машину для человека
+
Компания Valve работает над Steam Deck 2 на базе технологий Nvidia
10
Redmi сменила логотип и переводит смартфоны серии K во флагманский сегмент
1
Генеральный директор Volkswagen утверждает, что закрытие заводов неизбежно
1
Подтверждена блокировка обновления Windows 11 24H2 на ПК с Assassin's Creed и другими играми Ubisoft
4
Игра Path of Exile 2 от Grinding Gear Games выйдет в ранний доступ через две недели
+
В Северной Корее показали танк M2020, который называют "северокорейской "Арматой"
1
Смартфоны Samsung серии Galaxy S25 будут стоить дешевле, чем предполагалось ранее
1
В MIT будут учить бесплатно, если семья студента получает менее $100 000 в год
+
ВМС США заказали разработку крылатой ракеты морского базирования SLCM-N с ядерной боеголовкой
+
Кроссовер от нового автомобильного подразделения компании Xiaomi выйдет в начале 2025 года
+
GeForce RTX 4060 не обеспечивает 60 FPS в S.T.A.L.K.E.R. 2 даже на средних настройках в 1080p
9

Популярные статьи

"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
51
Как защитить свой роутер от соседей и из-за чего ещё интернет может работать слишком медленно
7
Гиперзвуковая ракета, способная летать и плавать - Китай заявил о создании "двигателя мечты"
15
Итоги гоночного уик-энда 23-24 ноября
1
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
50
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
14
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
3
Какие сложности ожидают украинское ПВО в перехвате "Орешника" и почему это не произойдёт
8
Немного о модах для STALKER 2
7
Есть ли смысл покупать видеокарты AMD осенью 2024г, и почему иногда у геймеров просто не выбора
8

Сейчас обсуждают

Павел Гусихин
00:09
Шок-контент! Purina, выпускающая корм для животных, тестирует его на животных!
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
Magnum79
23:48
До кого не доходит, до тех - долетит.
Франция подтверждает полную приверженность использованию ракет SCALP против России
Дмитрий Попов
23:40
Пока они украшали эту гарнитуру она превратилась в тыкву:))
Caviar выпустила кастомную гарнитуру Apple Vision Pro по цене от 26 700 долларов
Dimkovski
23:39
Вопрос цены. Сборка на AM4 дешевле намного, при тех же ФПС, но через год-два всё это сносить надо будет. Лучше AM5 и 7500F
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
Артем Журавлев
23:37
Я телефоном почти не расплачиваюсь. Основное использование это оплата в метро и гор транспорте(Питер). Приложение в телефоне не требует активации денег, как пластик - подорожник. Пару раз забывал до...
Президент Nubia Ни Фей: Z70 Ultra — это действительно флагман, в отличие от многих конкурентов
Семён Романовский
23:32
Мне кажется, что данный самолет разрабатывают те же люди, что загадили весь Тг рекламой"пока вы живете в 2024 Китай живет в 2124" тоже много амбиций но мало фактов
"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
DIP32
23:27
Попрыгают, согреются. Как там они прыгали ? Кто не скачет, тот москаль.)
Times: Украину ждут суровые морозы из-за отсутствия защиты на энергообъектах
Phoenix_m
23:20
Скорее, пытался донести про "напоминает M2", но по факту там просто 3 винта с подложкой, да. Убрал эту словесную конструкцию, дабы не вводить в заблуждение, спасибо.
OnePlus Ace 5, Ace 5 Pro получат оптимизацию чипа для снижения энергопотребления
Валерий Агапов
23:13
Но если тупо нет 100тыр или 70-ти? А о каналах памяти? Я сейчас на ноуте АМД 4500 U 12 ГБ. + ТВ 55" 4К. Все устраивает для моих задач. Надо ли мне знать про эти каналы? Вспоминаю рисунок рыгающего ау...
Сколько стоит сборка геймерского ПК для запуска игр в 2K@60 fps с прицелом на апгрейд в 2027 году
MaTpOc12
23:11
ахахха
В первом квартале 2025 года на рынок выйдут RTX 5090, RTX 5090D, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем