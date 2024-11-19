Убежища мобильны и могут быстро монтироваться в любом месте, увеличивая безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций.

Российские инженеры из Всероссийского научно-исследовательского института приступили к производству уникальных мобильных убежищ "КУБ-М", способных защитить от ядерного взрыва и радиации. Эти убежища можно быстро установить в любом безопасном месте, благодаря их способности к легкой транспортировке по дорогам или железной дороге.

Каждое убежище спроектировано так, что в стандартной комплектации можно разместить до 54 человек. Однако, при необходимости, число мест можно увеличить до 150, добавляя дополнительные модули.

Убежища оборудованы всем необходимым для выживания в экстремальных условиях: системами регенерации воздуха, автономным водоснабжением и защитой от химических веществ. Кроме того, они выдерживают ударные волны и защищают от обломков.

Государственная поддержка производства убежищ обеспечивает не только развитие технологий, но и создание новых рабочих мест в Нижегородской области. В будущем планируется дальнейшее развитие и усовершенствование технологий защиты, что сделает убежища еще более надежными и функциональными.