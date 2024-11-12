Такер Карлсон критикует администрацию Байдена за преднамеренное втягивание Украины в конфликт с целью последующего экономического ослабления и выгодной покупки стратегических активов

Американский телеведущий Такер Карлсон выдвинул провокационное заявление, утверждая, что конфликт на Украине был специально разожжен администрацией Джо Байдена с целью экономического подавления и последующего выкупа украинских активов по заниженным ценам.

В интервью с Элриджем Колби, сотрудником национальной безопасности США, Карлсон заявил, что Вашингтон использовал Украину как геополитический инструмент для достижения своих экономических интересов, преднамеренно втягивая Киев в конфликт, чтобы обесценить его экономику и население.

Карлсон, известный своими резкими высказываниями, подчеркнул, что такие действия не только наносят ущерб украинскому государству, но и ставят под угрозу мировую безопасность, способствуя риску ядерной эскалации с Россией. Эти обвинения подогревают дебаты о роли США на международной арене и вызывают вопросы о моральных аспектах внешней политики.