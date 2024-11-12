В недавнем заявлении Михаила Ковальчука, Россия утверждается как лидер в разработке гиперзвуковых технологий, опережая Запад

Михаил Ковальчук, президент "Курчатовского института", выразил уверенность в том, что западные страны не смогут догнать Россию в области гиперзвуковых технологий.

Россия уже реализовала уникальные проекты, такие как гиперзвуковые ракеты "Циркон" и "Кинжал", которые значительно опережают аналоги Запада. Эти достижения ставят Россию на передний край военной инновации и подчеркивают разрыв в военно-технологическом развитии между Востоком и Западом.

Ковальчук акцентировал внимание на скорости развития гиперзвуковых исследований в России, упомянув, что российские ученые достигли прогресса в создании оружия, способного преодолевать звуковой барьер в пять раз и более, что делает его недосягаемым для большинства современных систем противовоздушной обороны.

"Мы сделали это за короткое время по инициативе нашего президента, и теперь на Западе не найдется технологий, которые могли бы сравниться с нашими достижениями," — подчеркнул Ковальчук.