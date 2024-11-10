Саперы разминируют освобожденные земли Курской области, обеспечивая безопасность для местных жителей и аграриев. Работы идут, несмотря на дождливую погоду и постоянные риски.

Курская область постепенно возвращается к мирной жизни после того, как российские войска смогли освободить часть оккупированных территорий. В Кореневском районе, где еще недавно шли активные боевые действия, работа идет полным ходом — саперы занимаются разминированием полей, чтобы местные жители могли вернуться к привычной жизни.

На полях до сих пор находят взрывоопасные предметы и мины. Специалисты работают под аккомпанемент дождя и грязи, проверяя каждый квадратный метр. "Врага удалось отодвинуть на 10-15 километров, но еще остаются отдельные обстрелы", — рассказывает командир саперного взвода с позывным "Варяг". Хотя активные боевые действия закончились, саперы продолжают обеспечивать безопасность, чтобы местные жители могли вернуться на свои земли.

Местные фермеры тоже не сидят сложа руки. Аграрии торопятся спасти часть урожая, который не успели собрать до начала боевых действий. Николай Петрович Федосов, заместитель гендиректора по растениеводству, рассказал, что на полях продолжают работать под защитой систем РЭБ и в бронежилетах. Несмотря на опасность, люди возвращаются к работе, ведь для многих это единственный источник дохода.

Некоторые поля уже обследовали саперы, и сейчас на них идет уборка урожая. "Риск остается, но мы привыкли. Первый день страшно, на второй уже легче", — делится Федосов. Аграрии поставили глушилки для дронов, чтобы хоть как-то уменьшить опасность при работе на полях. Российские саперы, завершив очистку территории, дают местным жителям сигнал, что работать здесь теперь безопасно.

Кореневский район начинает постепенно оживать. Местные жители возвращаются в свои дома, хотя многое еще предстоит восстановить. Саперы продолжают важную работу — их задача не просто разминировать поля, но и вернуть ощущение безопасности людям, которые жили в условиях постоянной угрозы. "Мы здесь для того, чтобы люди могли вернуться к мирной жизни", — резюмирует Варяг.