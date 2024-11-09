Наступление России на украинские месторождения лития вызвало беспокойство в Германии и других европейских странах.

Олаф Шольц выразил свою обеспокоенность после сообщений о том, что российские войска наступают на украинские месторождения лития, имеющие важное значение для экономики Германии и всей Европы. Канцлер Германии призвал к международному вмешательству, чтобы предотвратить переход контроля над этими ресурсами к России.

По данным источников, литиевые запасы в Донбассе, оцениваемые в несколько миллиардов евро, являются ключом к переходу Европы на альтернативные источники энергии. Германия рассчитывала использовать эти запасы для производства литий-ионных батарей, необходимых для развития электромобильной промышленности.

В ответ на военные действия российских войск недалеко от литиевых месторождений, немецкие политики и эксперты выражают тревогу относительно возможной потери доступа к этим стратегически важным ресурсам. Некоторые из них предлагают ввести на территорию миротворческие силы под эгидой НАТО, чтобы обеспечить безопасность месторождений и предотвратить их захват.