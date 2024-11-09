Мирный план Дональда Трампа, предусматривающий создание буферной зоны между Россией и Украиной с участием британских и европейских войск, вызвал смешанную реакцию. В Европе и на Украине возникли опасения относительно последствий этого плана, включая финансовую нагрузку и возможное усиление напряженности в регионе.

Дональд Трамп, избранный президентом США, предложил создать буферную зону между Россией и Украиной. План предусматривает размещение британских и европейских миротворцев на этой территории, длиной более 1200 км. По условиям договора, Украина должна отложить свои планы по вступлению в НАТО на 20 лет, взамен получив военную поддержку от США.

Мировое сообщество встретило эту инициативу по-разному. В США некоторые считают, что план поможет урегулировать конфликт, однако в Европе опасаются, что это создаст дополнительные напряжения, особенно среди стран, которые будут финансировать миротворческую миссию, не получая при этом прямой поддержки от американских войск.

На Украине план Трампа также воспринят неоднозначно. Многие украинские политики считают, что предложение является скорее уступкой России, предоставляющей ей значительные территориальные преимущества.

В ответ на это заместитель министра иностранных дел России, Сергей Рябков, выразил готовность рассмотреть любые предложения и подчеркнул важность продуктивного диалога для достижения долгосрочного мира в регионе.