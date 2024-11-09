SpaceX планирует расширить возможности своего спутникового интернет-сервиса Starlink, адаптировав его для использования на Марсе.

SpaceX, известная своими инновационными космическими проектами, взялась за адаптацию своего спутникового интернета Starlink к условиям Марса. На недавнем заседании группы MEPAG, занимающейся анализом и поддержкой марсианских миссий NASA, компания представила проект Marslink. Эта инициатива направлена на создание стабильной интернет-связи для будущих колонистов Красной планеты.

Как уточнили в презентации NASA, основой для Marslink послужат технологии и опыт, уже полученные в рамках проекта Starlink, который на данный момент обслуживает миллионы пользователей на Земле. SpaceX предложила использовать свои разработки для обеспечения связи между Марсом и Землей, что станет ключевым аспектом поддержки долгосрочных космических миссий.

На заседании также обсуждались другие предложения коммерческих компаний, включая проекты следующего поколения ретрансляционных услуг. Эти проекты помогут поддерживать связь не только на Марсе, но и на других объектах Солнечной системы, включая Луну, где по планам европейской программы Moonlight также будет развернута связь.