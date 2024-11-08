"Ростех" в сотрудничестве с китайской автомобильной компанией планирует построить новый высокотехнологичный автозавод в России.

Госкорпорация "Ростех" планирует построить новый автомобильный завод в России совместно с одной из ведущих китайских автомобильных компаний. Возможные места строительства — Подмосковье или Сибирь. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

По словам Чемезова, выбор места для нового завода ещё не окончен, но уже известно, что производство будет автоматизировано. "Во время недавней командировки в Китай мы посетили один из их заводов. Там работает больше тысячи роботов, и практически нет людей в цехах. Это впечатляет и вдохновляет на создание чего-то подобного у нас", - поделился Чемезов.

Помимо этого было отмечено, что китайская сторона готова оказать поддержку в реализации проекта. Однако конкретные детали сотрудничества и инвестиции пока не разглашаются.

Это строительство может стать ответом на снижение загрузки уже существующих автомобильных заводов в России. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», называет новый проект вызовом, указывая на необходимость оптимизации работы старых заводов.

Ранее сообщалось, что на территории бывшего завода Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi начнётся выпуск автомобилей китайского бренда, уже известного на российском рынке, но его название пока держится в секрете.