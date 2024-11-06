Армия обороны Израиля изучает возможность применения российских противотанковых ракет 9М133 для ПТРК «Корнет» после обнаружения тайника с этим оружием на территории Ливана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассматривает возможность включения российских противотанковых ракет 9М133 для ПТРК «Корнет» в свой арсенал после недавнего обнаружения крупного тайника с этим оружием на территории Ливана. О находке, включающей российские ракеты и другие виды вооружения, сообщило издание Bulgarian Military.

Комплекс «Корнет», известный в странах НАТО как AT-14 Spriggan, обладает высоким уровнем бронепробиваемости и нацелен на поражение как бронетехники, так и фортификационных сооружений. Этот противотанковый ракетный комплекс оснащен лазерной системой наведения, позволяющей оператору удерживать цель до момента попадания. Точная система управления «Корнета» делает его эффективным оружием в современных боевых условиях, где особое значение приобретает скорость реакции и высокая точность.

Ракета 9М133, разработанная для поражения танков и других бронированных целей, способна пробить более 1200 мм брони, что делает её серьезной угрозой для большинства современных танков. Помимо противотанкового варианта, ракета 9М133 имеет также термобарический вариант боевой части, предназначенный для разрушения укреплений, зданий и легкобронированных объектов, что значительно расширяет спектр ее применения в условиях боевых операций.

По мнению экспертов, включение таких ракет в арсенал ЦАХАЛа могло бы усилить его огневую мощь. Эти ракеты можно использовать в различных боевых сценариях — от сдерживания танковых атак до ликвидации хорошо защищенных укреплений.

Для Армии обороны Израиля наличие такого оружия могло бы стать дополнительным фактором сдерживания в случае конфликта, учитывая универсальность «Корнета» и его эффективность в оборонительных операциях. Решение о возможном использовании российских ракет пока не принято, но находка в Ливане вызвала широкий интерес среди израильских военных и экспертов.