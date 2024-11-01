Google Maps упрощает вождение по городу
Следующий месяц принесет нововведения в Google Maps, которые обещают упростить жизнь автомобилистам. Приложение начнет подсказывать, в какой полосе нужно ехать для поворота. Это будет отображаться с помощью визуализации синей линии. Карта также начнет показывать пешеходные переходы, знаки и ограничения по полосам движения.
Обновление коснется 30 крупных городов США и будет доступно пользователям Android и iOS. Новые функции должны сделать вождение в незнакомых местах менее стрессовым. Кроме того, в приложении уже есть возможности, такие как указание полосы движения и 3D-просмотр маршрутов.
На этой неделе Google также обновит функцию "ориентиров на местности". Теперь, кроме отображения места назначения и входа в здание, приложение будет показывать ближайшие парковки, напоминания о месте парковки и пешеходные маршруты к входу в здание.
Кроме того, Google Maps расширяет систему сообщений о плохих погодных условиях, которые могут повлиять на вождение, включая туман, снег и затопленные дороги.
В дополнение к этим функциям, Google внедряет новые возможности искусственного интеллекта в приложение, которые помогут находить новые места. Также Waze тестирует функцию голосового сообщения о дорожных происшествиях. В последние месяцы Google Maps внесло несколько заметных изменений, включая использование ИИ для резюмирования отзывов о зарядных станциях для электромобилей и рекомендаций о ресторанах и местах для посещения.
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила