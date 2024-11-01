Следующий месяц принесет нововведения в Google Maps, которые обещают упростить жизнь автомобилистам. Приложение начнет подсказывать, в какой полосе нужно ехать для поворота. Это будет отображаться с помощью визуализации синей линии. Карта также начнет показывать пешеходные переходы, знаки и ограничения по полосам движения.

Обновление коснется 30 крупных городов США и будет доступно пользователям Android и iOS. Новые функции должны сделать вождение в незнакомых местах менее стрессовым. Кроме того, в приложении уже есть возможности, такие как указание полосы движения и 3D-просмотр маршрутов.

На этой неделе Google также обновит функцию "ориентиров на местности". Теперь, кроме отображения места назначения и входа в здание, приложение будет показывать ближайшие парковки, напоминания о месте парковки и пешеходные маршруты к входу в здание.

Кроме того, Google Maps расширяет систему сообщений о плохих погодных условиях, которые могут повлиять на вождение, включая туман, снег и затопленные дороги.

В дополнение к этим функциям, Google внедряет новые возможности искусственного интеллекта в приложение, которые помогут находить новые места. Также Waze тестирует функцию голосового сообщения о дорожных происшествиях. В последние месяцы Google Maps внесло несколько заметных изменений, включая использование ИИ для резюмирования отзывов о зарядных станциях для электромобилей и рекомендаций о ресторанах и местах для посещения.