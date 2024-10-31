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Mirakl
Россия усиливает космическую разведку новыми спутниками
Российская орбитальная группировка активно оснащается современными спутниками видовой и радиолокационной разведки.

Россия значительно расширила свой арсенал космических разведывательных спутников, укрепив возможности мониторинга военно-промышленной инфраструктуры потенциальных противников. Недавно на солнечно-синхронные орбиты были выведены новые оптико-электронные спутники серии "Ресурс-П", обладающие высокой детализацией снимков.

Эти спутники способны проводить наблюдение с разрешением до 0,5 метра, что позволяет детально зафиксировать местоположение и состояние объектов на земле. В дополнение к этим спутникам, Россия также готовит к запуску спутники нового поколения "Ресурс-ПМ", которые обещают ещё более точные данные благодаря усовершенствованным технологиям.

В арсенале космической группировки также присутствуют радиолокационные спутники, такие как система "Лиана" и "Пион-НКС", которые могут собирать информацию в любых погодных условиях, день и ночь. Это особенно важно для оперативного реагирования и планирования военных операций в условиях ограниченной видимости.

Эти технологии позволяют России держать под наблюдением важные регионы и быть в курсе перемещений и изменений в военной инфраструктуре стран-противников, что увеличивает её оборонительные возможности.

#новости #космос #спутник #россия и космос
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