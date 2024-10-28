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Mirakl
Vivo готовит к выпуску новый смартфон Vivo T4x 5G
Vivo готовит к выпуску новый смартфон Vivo T4x 5G, который, как предполагается, будет значительно улучшен по сравнению с предшественником.


Vivo готовит к выходу новую модель — Vivo T4x 5G, которая уже засветилась в базе IMEI под номером V2437. Пока что официальных данных о характеристиках устройства нет, но можно предположить, что новинка превзойдет своего предшественника, Vivo T3x 5G, по ряду параметров.

Vivo T3x 5G был оснащен 6.72-дюймовым IPS LCD дисплеем с частотой обновления 120Hz и максимальной яркостью в 1000 нит. В его основе лежал процессор Snapdragon 6 Gen 1, а также 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 1 ТБ.

Камера T3x 5G включала в себя двойную заднюю камеру с основным датчиком на 50МП и вспомогательным на 2МП для глубины, а также фронтальную камеру на 8МП. Батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44W обеспечивала долгое время работы. Смартфон работал на Android 14 с интерфейсом Funtouch 14 и соответствовал стандартам защиты IPX4 и IP6X. 

От Vivo T4x 5G ожидается улучшение производительности, качества камеры и времени работы от батареи.

#новости #смартфоны #новинки смарфонов
Источник: gizmochina.com
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