Новая угроза для пользователей интернета: хакеры выучили способ взлома Wi-Fi роутеров. Они обнаружили ошибку в памяти устройств, что позволяет им получить несанкционированный доступ к личной информации. Уязвимость затрагивает продукцию известных брендов, включая Xiaomi, Ubiquiti и Netgear. Злоумышленники могут управлять вашими устройствами, красть данные и даже устанавливать вирусы.

Чтобы уберечься, нужно немедленно обновить прошивку роутера. Производители уже выпустили исправления, закрывающие пробел в безопасности.

Не забывайте и о публичном Wi-Fi, который также может быть источником риска. Кроме того, внимательно относитесь к файлам в Telegram, особенно если они приходят от неизвестных источников. Недавно хакеры стали распространять вредоносные приложения под видом обычных изображений.