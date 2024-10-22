Вскоре парк боевых машин Вооруженных сил России пополнится новейшей БМП К-17 на платформе «Бумеранг». Этот бронетранспортер способен не только выполнять свои традиционные функции, но и обеспечить высокий уровень защиты для экипажа и десанта.

БМП К-17 оснащена современным боевым модулем «Эпоха». В его арсенале — 30-миллиметровая автоматическая пушка, спаренная с 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами «Корнет». Это делает машину эффективным средством противостояния как пехоте, так и бронетехнике противника.

Десантное отделение вмещает до восьми полностью экипированных мотострелков. Для их безопасности предусмотрены современные кресла с многоточечными ремнями и антитравматической конструкцией. Кроме того, система мониторинга с двумя дисплеями и видеокамерами позволяет военнослужащим получать актуальную информацию о происходящем вне машины. Удобный доступ к десантному отделению обеспечивается за счет задней аппарели, в которой есть дополнительная дверь, а также двумя люками в крыше.

Что касается технических характеристик, то БМП К-17 может похвастаться мощным дизельным двигателем мощностью 750 л.с. и автоматической коробкой передач, размещенными в передней части корпуса. Это решение позволяет отделить боевое отделение от экипажа, повышая уровень безопасности. Максимальная боевая масса составляет 28 600 кг, а скорость по шоссе достигает 100 км/ч. Запас хода на одном баке — 800 км, что обеспечивает возможность длительных операций без необходимости дозаправки.