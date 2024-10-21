Эти устройства созданы для поражения бронетехники и могут действовать в любых условиях.

Концерн «Калашников» не стесняется своих амбиций и анонсирует начало поставок дронов-камикадзе «КУБ-Э» за границу. Контракт с зарубежным заказчиком, заключенный через «Рособоронэкспорт», свидетельствует о серьезных намерениях России укрепить свои позиции на рынке военных технологий. И это при том, что внутренние потребности тоже будут удовлетворены.

Что же такое «КУБ-Э»? Это не просто дрон, а настоящая машина для охоты на бронетехнику. Разработанный компанией ZALA Aero, он способен работать в любых условиях, будь то сильный ветер или ночь. Система управления позволяет оператору взаимодействовать с дроном в реальном времени, что делает его незаменимым в «игре» на поле боя.

Но это еще не все. Некоторые модификации «КУБ-Э» оборудованы тепловизионными датчиками. Они не только точны в поражении цели, но и могут выполнять разведывательные задачи, корректируя действия других дронов. Таким образом, «КУБ-Э» становится не просто ударным инструментом, а целым комплексом для ведения боевых операций.

Эти дроны уже произвели фурор на международных выставках. Например, в сентябре 2024 года их показали на Africa Aerospace & Defense 2024. Российская промышленность продемонстрировала свои возможности, заявив о себе как о серьезном игроке на рынке военной техники.



